Plataforma criada pela prefeitura para atender a população conquista prêmio nacional

Ouvidoria do Município conta com 50 servidores, desses, 40 trabalham apenas para atender as demandas originárias da plataforma - (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

Com a Plataforma Fala Campo Grande/156, a Capital sul-mato-grossense conquistou o 1º lugar no IV Concurso de Boas Práticas da Rede Nacional de Ouvidorias, promovido pela Controladoria-Geral da União (CGU). O resultado foi divulgado nesta terça-feira (16), em comemoração ao Dia Nacional do Ouvidor.

A ferramenta foi lançada em 2017, como uma opção de comunicação entre a Prefeitura e o cidadão. Após quatro anos e algumas mudanças em sua estrutura, a plataforma que já registrou cerca de 180 mil ordens de serviços, se tornou um dos principais canais de comunicação com a sociedade.

O Controlador-Geral do Município, Luiz Afonso de Freitas Gonçalves destaca que o prêmio é resultado de todo o trabalho que vem sendo desenvolvido pela CGM, em especial pela equipe da Ouvidoria-Geral.

“Em tempos de Pandemia, toda a Administração Pública tem trabalhado incansavelmente para atender as crescentes demandas da população e a Ouvidoria tem sido a porta de entrada para essas solicitações”, ressalta o Controlador-Geral.

O Ouvidor-Geral do Município, Marcos Haroitto explica que no ano de 2018 a plataforma foi integrada a Central 156, bem como as indicações oriundas da Câmara Municipal. “O intuito foi agilizar os trâmites internos e assim, atender aos anseios dos campo-grandenses de forma democrática, transparente e eficaz”.

A Ouvidoria do Município conta com 50 servidores, desses, 40 trabalham apenas para atender as demandas originárias da Plataforma Fala Campo Grande/156. “São 20 servidores exclusivos para atender as solicitações que chegam por meio da ferramenta, uma média de 600 atendimentos por dia”, conclui Haroitto.

Um dos responsáveis pelo desenvolvimento da ferramenta, o diretor-presidente da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação, Paulo Fernando Garcia Cardoso recorda como surgiu a iniciativa de se criar o canal.

“O Fala Campo Grande foi pensado após o pedido de uma senhora ao Prefeito Marquinhos Trad em uma reunião que ele participava, a partir daí começamos a desenvolver esse projeto que hoje foi reconhecido nacionalmente”, conta o diretor da Agetec.

Campo Grande também conquistou prêmios com o 2º lugar na Categoria A – Fomento à participação e ao controle social em tempos de pandemia, com o projeto “Portal de Transparência COVID-19” e Categoria B – Desenvolvimento de capacidade institucional, com a ação “Integração entre a Prefeitura e a Câmara de Vereadores de Campo Grande-MS, para atendimento das Indicações das necessidades de Obras e Serviço à população”

Os projetos inscritos no IV Concurso de Boas Práticas da Rede Nacional de Ouvidorias concorreram com grandes instituições do país, como Petrobras, Caixa Econômica, Marinha do Brasil, Ministério de Infraestrutura e Ministério da Agricultura.