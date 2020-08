Plantação de cana pega fogo em Dourados

Fumaça pode ser vista de longe - (Foto: Dourados News)

No final da manhã deste sábado (29), equipes do 2º Grupamento de Bombeiros Militar (BGM) foram acionadas para atender ocorrência de incêndio de grandes proporções na zona rural do município de Dourados, a 229 km de Campo Grande. As informações são do Dourados News.

O fogo se espalhou em uma plantação de cana-de-açúcar as margens da MS-379. Existe a possibilidade de o fogo ter atingido outras plantações próximas.

Ainda não se sabe como o incêndio começou.