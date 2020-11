PIB do MS cresce 2,5%, resultado acima da média nacional

Ultrapassando a média nacional, o PIB (Produto Interno Bruto) de Mato Grosso do Sul teve crescimento de 2,5% em 2018, com a soma de R$ 106,9 bilhões. Para o secretário de estado da Semagro, Jaime Verruck o resultado é reflexo da política de investimento na diversificação da cadeia produtiva e industrialização.

A avaliação das riquezas produzidas pelo Estado aponta crescimento nos três setores (primário, secundário e terciário), mas com destaque para o avanço da indústria de transformação.

Outro dado importante é que em 2018, Mato Grosso do Sul alcançou a 7ª posição no ranking de PIB per capita, avançando uma casa em relação aos anos anteriores.

No período de 2013 a 2018 o PIB estadual obteve uma evolução média de 2,3% ao ano, com resultados negativos nos anos de 2015 e 2016.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação