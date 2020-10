PGE suspende atendimento em escritório de Aquidauana

O atendimento está suspenso por seis dias - (Foto: Divulgação/Governo do Estado)

O escritório da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), localizado no município de Aquidauana, está com o atendimento suspenso por seis dias a partir desta quinta-feira (29) como forma preventiva no enfrentamento da disseminação do novo coronavírus (Covid-19).

É a primeira vez que a instituição fecha uma unidade no interior. De acordo com a direção da PGE, a medida integra o protocolo de biossegurança e está sendo tomada depois que um servidor precisou ser afastado com suspeita da doença. As atividades voltam ao normal na próxima terça-feira (3.11).

Caso os cidadãos interessados em resolver qualquer situação relacionada aos serviços prestados pela Procuradoria-Geral do Estado podem acessar os links http://www.pge.ms.gov.br/pge/organizacional/ ou https://www.pge.ms.gov.br/contatos/ onde estão listados todos os contatos dos setores.