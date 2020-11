PGE publica relação final dos habilitados para a função de Assessor de Procurador

A lista dos recursos aceitos está no site da instituição

A Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (PGE/MS) divulgou no site da instituição , nesta quarta-feira (4.11), a pontuação final obtida pelos inscritos no 3º Processo de Seleção Simplificada de Aptidão para Composição de Cadastro Reserva para a função de Assessor de Procurador.

A relação dos que conseguiram passar na segunda etapa está em ordem alfabética. A PGE destaca que não serão mais aceitos recursos contra o resultado da Avaliação Curricular e nem pedidos de revisão.

Também foi publicado o resultado dos julgamentos dos 57 recursos interpostos contra a pontuação obtida na segunda fase, com as respectivas respostas da Comissão de Avaliação.

A homologação daqueles que passaram nas duas etapas de seleção deverá ser publicada no Diário Oficial do Estado nos próximos dias. Como se trata de cadastro de reserva, não há previsão para chamada dos habilitados.

Foto: Edemir Rodrigues

Karla Tatiane, PGE