PGE oferece mais um produto nas redes sociais para a população

Este é mais um passo evolutivo na história da instituição especialmente da Esap que, em meio à crise provocada pelo novo coronavírus - (Foto: Arquivo PGE)

Já está no canal da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (PGE/MS) , a íntegra do webinar “Atuação Consultiva das Procuradorias Estaduais frente à pandemia da covid-19”. Uma realização da Escola Superior da Advocacia Pública (Esap), da instituição.

O evento teve a participação do doutor em Direito, Guilherme Carvalho, que abordou a atuação das Procuradorias Estaduais no cenário de pandemia do novo coronavírus e como estas atuam de forma consultiva para resguardar os interesses da Administração Pública e do cidadão. Também contou com a colaboração do procurador-Geral Adjunto do Contencioso da PGE, Márcio André Batista de Arruda.

Este é mais um passo evolutivo na história da instituição especialmente da Esap que, em meio à crise provocada pelo novo coronavírus, uniu a proatividade e a tecnologia para continuar oferecendo um serviço de excelência e com um diferencial: desta vez, além dos procuradores do Estado, procuradores de Entidades Públicas, advogados públicos, assessores e servidores públicos vinculados à instituição o material estará disponível a todos que desejam adquirir mais instrução.

De acordo, com a procuradora-Geral do Estado, Fabíola Marquetti Sanches Rahim, o conhecimento é uma das melhores ferramentas para avançar e conseguir melhorias. “Temos que ter a consciência de que quanto mais conhecimento adquirido, mais poderemos nos bem municiar para defender não só os interesses do Estado mas, acima de tudo, da sociedade sul-mato-grossense”, revela.

Para a procuradora do Estado e diretora da Esap, Ludmila Santos Russi o momento é de reinventar. “Não poderíamos deixar que esta situação provocada pela pandemia parasse com as capacitações. Precisamos fazer do limão uma limonada. Com o apoio da gestão superior da PGE e com o interesse dos nossos colegas em aprender cada vez mais, conseguimos uma nova maneira de oferecer os serviços da Esap e ainda com a vantagem de multiplicar o conhecimento para todos os interessados nos nossos temas”, afirma.

A partir de agora, as pessoas podem acessar o canal de vídeos nas redes sociais para assistirem a qualquer momento mais um produto oferecido pela PGE, pois desde 2019 a instituição exibe o programa PGE em Ação – e se inscreverem para receber a notificação de novos conteúdos.