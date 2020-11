PGE/MS participa de evento internacional da Advocacia Pública em Rede

Na quarta-feira (11), a partir das 14h (horário de Brasília), será realizado o primeiro webinar internacional do projeto Advocacia Pública em Rede. Com o tema “Olhares da Filosofia e da Sociologia do Direito sobre o ativismo judicial” o objetivo é abordar o assunto por diversos prismas.

O evento contará com as palestras dos professores Tercio Sampaio Ferraz (Universidade de São Paulo - USP/Brasil) e Raffaele de Giorgi (Universitá del Salento/Itália). Além das participações dos procuradores do Estado Ulisses Schwarz Viana, representando a PGE de Mato Grosso do Sul; Carlos Xavier, da PGE do Paraná; e Rodrigo Borges Valadão, da PGE do Rio de Janeiro; todos como debatedores. A moderação ficará por conta do procurador do Estado de Alagoas, Luís Vale.

A Advocacia Pública em Rede é uma série de eventos com o objetivo de debater os temas de maior interesse das instituições das carreiras constitucionais da Advocacia Pública. O Fórum Nacional dos Centros de Estudos e Escolas das PGEs e PGDF (Fonace) coordena e dá suporte a essa iniciativa.

Neste webinar internacional, além do Fonace participam da realização do evento o Colégio Nacional de Procuradorias-Gerais dos Estados e do Distrito Federal (Conpeg) e a Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas (PGE/AL). O evento será transmitido por uma plataforma on-line através do canal do Fonace.

O Fonace tem as seguintes redes como integrantes: Conpeg, Colégio Nacional dos Corregedores das Procuradorias Gerais dos Estados e do Distrito Federal (CCPGE), Fórum Nacional dos Órgãos de Consultoria das PGEs e PGDF (Fonacon), Rede Nacional de Autocomposição da Advocacia Pública (Renaap) e Rede Nacional de Gestão Estratégica das PGEs e PGDF (Renagep).

Karla Tatiane, PGE