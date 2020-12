PGE em Ação apresenta a Coordenadoria Jurídica que atua na Sedhast

PGE em ação - (Foto: Divulgação)

A edição do programa desta semana exibe a entrevista realizada com o procurador do Estado Wagner Moreira Garcia. Ele é chefe da Coordenadoria Jurídica que atua na Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Cjur/Sedhast)

Esta é a segunda exibição da série sobre as Coordenadorias Jurídicas. Todos os procuradores-Chefes foram convidados a apresentar o setor no qual trabalham e explicar como é a rotina de atividades no local.

O PGE em Ação é destinado a divulgar a atuação e finalidade institucional da PGE de Mato Grosso do Sul, suas unidades, eventos apoiados e realizados pela Esap e serviços administrativos executados pela instituição e colocados à disposição dos cidadãos.