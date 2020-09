PGE divulga lista de inscrições deferidas para o 3º Processo Seletivo para Assessor de Procurador

Procuradoria-Geral do Estado - (Foto: SECOM GOV MS)

A Comissão da Seleção responsável pelo 3º Processo de Seleção Simplificada de Aptidão para Composição de Cadastro Reserva para o Cargo de Provimento em Comissão de Direção Gerencial e Assessoramento, da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), divulgou nesta sexta-feira (4) a lista de inscrições deferidas no site institucional e também no Portal Estadual de Concursos e Processos Seletivos .

Foram 638 inscrições deferidas de um total de 1.011 efetuadas. De acordo com o edital publicado na edição nº 10.249, do Diário Oficial do Estado , a inscrição dos interessados implicaria o conhecimento e a expressa aceitação das normas e condições estabelecidas na publicação, em relação às quais não poderia alegar desconhecimento.

A PGE não se responsabiliza por inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como por outros fatores de ordem técnica que impossibilitassem a transferência de dados.

O certame é composto por dois períodos: Inscrição e Avaliação Curricular, ambas de caráter eliminatório. Nesta primeira etapa não cabe recurso. A segunda fase do Processo Seletivo deverá ter início nos próximos dias.