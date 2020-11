PGE divulga homologação de candidatos para a função de Assessor de Procurador

Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (PGE/MS) - (Foto: Secom MS)

A homologação da relação dos inscritos que passaram a integrar o cadastro de reserva do 3º processo de seleção simplificado para a função de Assessor de Procurador, da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (PGE/MS), foi publicada nesta quinta-feira (5.11), no Diário Oficial do Estado (DOE) .

Além da divulgação geral em ordem alfabética dos habilitados, a PGE também publicou a lista de nomes por área de atuação: Pessoal, Responsabilidade Civil, Tributário, Administrativo e Atuação judicial nos Tribunais Superiores.

Ao todo, a relação de inscritos possui 297 nomes homologados que passaram nas duas etapas para a seleção. Como se trata de cadastro de reserva, não há previsão para chamada dos habilitados.