PGE de Mato Grosso do Sul participa de evento da Renapeg

Advocacia Pública - (Foto: Secom Gov/ Divulgação)

Será realizada nesta quinta-feira (13.8), às 14h30 (horário de Brasília), mais uma edição da Advocacia Pública em Rede que é uma série de eventos virtuais com o objetivo de debater os temas de maior interesse das instituições das carreiras constitucionais da Advocacia Pública. Desta vez, o mediador será o secretário-Geral da Procuradoria-Geral do Estado do Distrito Federal (PGDF), Helder Barros.

Representando a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul estarão presentes os procuradores Cristiane Müller Dantas e Fabio Hilário Martinez de Oliveira. O evento é promovido pela Rede Nacional de Gestão Estratégica das PGEs e PGDF (Renagep).

A Renagep é resultado dos desdobramentos de ações desenvolvidas pelo Colégio Nacional de Procuradorias-Gerais dos Estados e do Distrito Federal (Conpeg) que atua em todo o território nacional e por meio das respectivas PGEs e Advocacias-Gerais.

A consolidação da Renapeg tem como objetivo fomentar as ações estratégicas locais e compartilhar as experiências exitosas para que as PGEs alcancem um desenvolvimento célere e uma melhor produção de bons resultados.

Mato Grosso do Sul

Em setembro de 2018 a PGE de Mato Grosso do Sul criou um Núcleo de Gestão Estratégica (NGE) que é o órgão responsável pelo desenvolvimento, coordenação e operacionalização da gestão estratégica da instituição.

A atuação do setor perpassa pela articulação e alinhamento das ações desenvolvidas pela instituição com suas respectivas áreas e setores. Dessa maneira, as atribuições desempenhadas pelo NGE são distribuídas da seguinte forma:

Gestão do Planejamento Estratégico;

Escritório Local de Projetos;

Escritório Local de Processos;

Estatística e inteligência.

Desde janeiro de 2020, a coordenação do NGE está sob a responsabilidade da procuradora de Estado, Cristiane Müller Dantas, que é uma das integrantes da Renapeg.