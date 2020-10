Pestalozzi realiza neste sábado primeira edição de "Cozinha do Bem", com curso de panificação

As vagas são limitadas e além de colocar a mão na massa, ao final do curso os participantes levarão sua produção para assar em casa - (Foto: Divulgação)

Sabe fazer pães? Se não sabe, a Associação Pestalozzi de Campo Grande com o programa "Cozinha do Bem", realiza a primeira edição neste sábado (17) com o curso de "Pães de Fermentação Selvagem" para aproximar talentos da culinária campo-grandense, de pessoas que querem reforçar suas habilidades na cozinha.

O curso vai ser ministrado pelo chef boulanger, especialista na técnica, Ricardo Isnardi Júnior, com objetivo é esclarecer todas as dúvidas que muitas vezes impedem a produção correta do pão de fermentação natural, mais saudável e, sem deixar de lado a oportunidade de ajudar a instituição.

"Essa é uma experiência em que os participantes poderão harmonizar ingredientes importantes: descobrir ou aperfeiçoar o aprendizado na produção de pães 100% saudáveis, com a oportunidade linda de fazer o bem. É soma de amor a quem precisa com a busca por uma vida com mais qualidade".

A programação conta com: todas as etapas da fermentação natural; produção do levain do zero; processos como Autólise; sova (manual e mecânica – com batedeira); diferentes tipos de dobras; primeira fermentação (como identificar o ponto da primeira fermentação); pré modelagem (alguns tipos de pré modelagem e quais os benefícios); modelagem final (alguns tipos de modelagem final); segunda fermentação (explicação sobre a fermentação em temperatura ambiente e a frio (geladeira e seus benefícios); como assar um pão em panela de ferro, simulando um forno de lastro e dicas de como assar pães sem a panela de ferro; resfriamento dos pães; E, sem deixar de lado a degustação dos diferentes tipos de pães assados em aula.

As vagas são limitadas e além de colocar a mão na massa, ao final do curso os participantes levarão sua produção para assar em casa.

Serviço:

Mais informações sobre valores e inscrições para o curso de "Pães de Fermentação Selvagem", nos contatos: 67 99829-3472 | 3316-7630.