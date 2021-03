Pesquisadores reencontram dois anfíbios desaparecidos em Itatiaia

Uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) no Parque Nacional do Itatiaia conseguiu reencontrar duas espécies de rãs endêmicas da Serra da Mantiqueira que não eram avistadas há décadas no local - (Foto: Divulgação/ ICMBio)

Uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) no Parque Nacional do Itatiaia conseguiu reencontrar duas espécies de rãs endêmicas da Serra da Mantiqueira que não eram avistadas há décadas no local. A missão de pesquisadores na área de conservação, localizada entre o Rio de Janeiro, Minas e São Paulo, é parte do projeto “Diversidade Desaparecida – Procura de espécies de anfíbios consideradas desaparecidas no Parque Nacional do Itatiaia”.

A primeira espécie reencontrada, em janeiro deste ano, foi a Hylodes regius que só havia sido avistada no fim da década de 70, no período em que foi descrita pela primeira vez, no ribeirão Brejo da Lapa, dentro do parque, no setor localizado no município mineiro de Itamonte.

Esta semana, os pesquisadores do Instituto de Ciências Biológicas anunciaram que avistaram novamente no parque outra espécie, Holoaden luederwaldti, ou rãzinha-verrugosa-da-serra-de-Luerderwaldt.

A última vez que havia sido avistada no parque foi também na década de 70. A espécie é encontrada também nas florestas de altitude de Campos do Jordão, também localizado na Serra da Mantiqueira.

"O achado é o resultado parcial de uma pesquisa mais ampla, que visa a descobrir o maior número possível de espécies que sumiram do parque há mais de 30 anos”, explica o professor Paulo Garcia, que coordena o projeto.

O projeto busca reencontrar também espécies como Hylodes glaber, Crossodactylus grandis, Holoaden bradei e Paratelmatobius lutzi, todas desaparecidas da região há mais de 30 anos.