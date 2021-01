Levantamento indica que 93% da população gostou das mudanças na 14 de Julho

14 de Julho - (Foto: Divulgação)

O Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Fecomércio MS (IPF-MS) realizou o “Estudo de Pesquisa e Impactos Cumulativos do Comércio de Campo Grande”, após as obras do Reviva na Rua 14 de Julho. E o resultado mostrou que as reforma agradou a população da Capital.

Dos 350 empresários, 55% declararam achar a reforma boa e 38% muito boa. Em relação aos 357 consumidores, 43% acharam boa e 50% muito boa. “Importante destacar que 93% da população e 93% dos comerciantes de Campo Grande/MS avaliaram positivamente as mudanças. Também chamou a atenção os conceitos que os entrevistados atribuíram à Rua 14 de Julho: moderna, inovadora, ampla, espaçosa”, destaca a economista Daniela Dias

Um dos dados levantados mostrou o que a população de Campo Grande espera como atratividade para o lugar e, nesse quesito, as respostas apresentaram divergências. Enquanto empresários pediram por “Estacionamento” (50%), “Eventos Culturais” (38%), “Atendimento” (33%), os consumidores sugeriram “Eventos culturais” (42%), “Segurança” (40%), “Curiosidades” (38%).

Esse estudo foi desenvolvido em parceria com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, a partir de uma demanda do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), durante o segundo semestre de 2020. Esta primeira fase do levantamento tem como foco: “Tendências e percepções de empresários e consumidores da Rua 14 de Julho”.

“A preocupação inicial dos comerciantes com as vagas de estacionamento, não foi destaque para a população. Visto que o público se demonstrou mais interessado no consumo de experiências e no passeio que uma ida até a Rua 14 de Julho poderia propiciar, a partir de eventos, gastronomia e curiosidades, com segurança”, destaca Daniela.

Ela lembra ainda que essas percepções devem ser consideradas no processo de recuperação econômica do comércio pós-Covid 19, uma vez que, de acordo com pesquisas realizadas pelo IPF-MS em conjunto com o Sebrae/MS, passada a pandemia, as pessoas pretendem sair, comemorar, buscar por mais experiências de consumo em família ou grupo. “E já que a 14 vem se demonstrando como possibilidade de consumo associada a passeio, atrativos culturais, gastronomia e família, nós vemos bastante potencialidade no pós-pandemia”.