Pesquisa desenvolvida pela UEMS e Escolagov avalia qualidade dos serviços públicos estaduais

A Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (Escolagov) e a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) realizam, em parceria, uma pesquisa aberta à população sobre a qualidade dos serviços públicos estaduais.

O objetivo da pesquisa é coletar dados da população quanto aos gaps (diferença de valor) entre a expectativa e a efetiva avaliação da qualidade dos serviços públicos oferecidos pelos diversos órgãos ligados ao Governo do Estado.

Além disso, a pesquisa também será utilizada como instrumento de formação em pesquisa na disciplina ‘Marketing de Serviços’, que integra a pós-graduação Lato Sensu em Gestão de Pessoas oferecida pela Escolagov aos servidores públicos estaduais de 31 unidades gestoras.

A pesquisa é organizada segundo a estrutura já definida na metodologia SERVQUAL, utilizada em diversos países, e procura investigar as seguintes dimensões dos serviços: tangibilidade, confiabilidade, responsividade, segurança e empatia.

O questionário ficará aberto até o dia 31 de agosto e os participantes podem optar pela divulgação de seu nome ou manter em anonimato. As informações serão tabuladas coletivamente e os dados serão tratados conforme a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527 de 18/11/2011), portanto, os dados serão tratados com o devido sigilo legal.

De acordo com o professor da disciplina e responsável pela pesquisa, José Roberto da Silva Lunas, a pesquisa vai apresentar alguns resultados importantes para os órgãos, que garantirão o desenvolvimento das atividades diárias e serão objetos de artigo científico, que será publicado posteriormente.

“Com a finalização da pesquisa, os dados coletados serão organizados e enviados aos diversos órgãos, pois uma boa qualidade dos serviços públicos tem correlação direta com o aumento da competitividade econômica do Estado de Mato Grosso do Sul”, destacou Lunas.

Para participar da pesquisa, clique aqui e deixe a sua opinião quanto à qualidade dos serviços oferecidos pelo Estado de Mato Grosso do Sul.

Ana Letícia Gaúna, SAD