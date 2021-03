Pesquisa aponta que 93% da população de MS tem acesso à internet

Em MS, assim como no resto do País, a parcela de cidadãos que aprovam os serviços supera a fatia de insatisfeitos - (Foto: Walter Campanato/ABrasil)

Pelo menos 93% da população de Mato Grosso do Sul tem acesso à internet por meio dos smartphones e 89% afirmaram que estão adaptados ao mundo digital ou se adaptaram a ele com nenhuma ou pouca dificuldade. As informações divulgadas nesta quinta-feira (18) pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O levantamento foi feito entre 6 de outubro e 10 de dezembro de 2020, já durante a pandemia, com sub-amostras representativas para cada um dos 26 estados.

Os índices revelam elevados níveis de conectividade e de adaptação para o desempenho de atividades digitais entre a população sul-mato-grossense e representam oportunidades para a ampliação e o aperfeiçoamento de serviços online oferecidos pelo poder público, segundo os autores do estudo.

Em MS, assim como no resto do País, a parcela de cidadãos que aprovam os serviços supera a fatia de insatisfeitos – embora a proporção de satisfeitos, no estado, seja menor do que a média nacional:

Aprovação a serviços digitais estaduais no MS:

Satisfeitos – 52% (média nacional: 53%)

Insatisfeitos – 10% (média nacional: 11%)



Aprovação a serviços digitais federais entre cidadãos no MS

Satisfeitos – 47% (média nacional: 55%)

Insatisfeitos – 13% (média nacional: 14%)



Aprovação a serviços digitais municipais entre cidadãos no MS

Satisfeitos – 51% (média nacional: 54%)

Insatisfeitos – 12% (média nacional: 13%)

De maneira similar à observada no estudo nacional, no Mato Grosso do Sul, a experiência com compras privadas atinge níveis mais elevados de satisfação do que os observados com os serviços públicos:

Experiência com serviços digitais privados (avaliação da última compra on-line)

Boa ou muito boa – 90% (média nacional: 85%)

Rui ou muito ruim – 2% (média nacional: 3%)

Conectividade - Realizada pelo BID para incentivar governos a consolidarem a digitalização acelerada pela pandemia, a publicação traz dados de uso de serviços digitais públicos e privados, avaliação dos serviços, preferência de uso dos serviços e dados de conectividade. Em todos os quesitos, o critério utilizado é a autodeclaração dos entrevistados.

Nas entrevistas, 93% dos sul-mato-grossenses afirmaram acessar a internet pelo aparelho celular e 89% por meio de Wi-Fi em casa. As médias brasileiras são de 95% e 87%, respectivamente.

Os participantes no MS também afirmaram que a principal forma de acesso a serviços digitais públicos e privados é o celular (86%, enquanto a média nacional é 87%). Por fim, 47% dos participantes relataram ter feito procedimentos por meio digital ou telefônico com o Governo do seu estado nos últimos 12 meses (a média nacional é de 40%).