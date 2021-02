Pequenos produtores terão orientação para contratar Pronaf

Técnicos da Agraer/MS serão treinados para orientar pequenos produtores rurais na contratação de recursos do Pronaf – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.

A Caixa Econômica Federal se propôs a fazer este treinamento através de um convênio com o Governo do Estado e assim chegar com mais facilidade ao público da Agricultura Familiar.

O programa, que oferece linhas de crédito com juros que vão de 2,75% a 4% ao ano e cobertura de até R$ 250mil, divide-se em vários subprogramas, que têm objetivos específicos. Por isso, a importância de orientar corretamente o produtor na hora da escolha do melhor produto.

O banco ainda anunciou a implantação de 22 novas agências que atuarão especificamente para atender clientes do agronegócio – tanto grande e médios produtores quanto o público da Agricultura Familiar. Em Mato Grosso do Sul serão três agências: em Dourados, São Gabriel e Chapadão do Sul.

Katiuscia Fernandes - Subcom