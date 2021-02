Pequenos produtores de 16 municípios serão beneficiados com a entrega de mais 28 motoniveladoras

O Governo do Estado entrega mais 28 novas motoniveladoras aos pequenos produtores - (Foto: Divulgação)

Nesta segunda-feira, dia 22, o Governo do Estado entrega mais 28 novas motoniveladoras aos pequenos produtores de 16 municípios, além da Agesul, Cointa e Cidema. Jaime Verruck, secretário da Semagro explicou que as máquinas foram adquiridas com recursos de emendas parlamentares e contrapartida do Governo do Estado.

A Agesul – Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos receberá seis máquinas. Já o Cointa (Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do rio Taquari) e o Cidema (Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Meio Ambiente) recebem uma máquina cada.

As demais serão encaminhadas aos municípios de Amambai, Batayporã, Caarapó, Chapadão do Sul, Coronel sapucaia, Iguatemi, Itaporã, Jardim, Japorã, Maracajú, Navirai, Rio Brilhante, Três lagoas, São Gabriel do Oeste e Ivinhema.