Pelosi acusa Mitch McConnell de atrapalhar negociações por pacote fiscal

A presidente da Câmara dos Deputados, Nacy Pelosi - (Foto: AP Photo/J. Scott Applewhite)

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, acusou o líder republicano no Senado, Mitch McConnell, de atrapalhar as discussões por uma nova rodada de estímulos fiscais. "Os esforços de McConnell para minar as negociações bipartidárias de boa-fé são espantosas", criticou, em comunicado divulgado nesta terça-feira.

Na nota, a deputada atacou a postura do senador em relação ao repasse de recursos para financiamento de trabalhadores essenciais, como profissionais de saúde. "Agora, o líder McConnell deseja que eles percam seus empregos e que nossos eleitorais percam os serviços essenciais que fornecem. Com a distribuição da vacina sendo administrada pelos estados, o financiamento estadual e local é fundamental para nossos esforços para eliminar o vírus", argumentou.

Pelosi também afirmou que as negociações pelo pacote fiscal "progrediram bem e precisam continuar sem a obstrução de McConnell".