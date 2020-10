Pecuarista recebe multa de R$ 10 mil por degradação de mata ciliar

Margem do rio Verde, trecho dentro da fazenda - (Foto: Polícia Militar Ambiental)

A Polícia Militar Ambiental autuou ontem (23) um pecuarista, 67, por degradações em área protegida em uma fazenda as margens do rio Verde em Brasilândia, 366 km de Campo Grande.

O infrator, cuja propriedade fica à margem do rio, permitia que seu gado acessasse livremente à vegetação das áreas protegidas do curso d’água e o pisoteio estava causando erosões do tipo ravina e assoreamento do rio. O fazendeiro foi notificado a retirar o gado da área protegida, que medida com GPS perfez 2 hectares.

O pecuarista, residente em São Paulo (SP), foi autuado administrativamente e multado em R$ 10 mil. O autuado também poderá responder por crime ambiental de degradação de área de preservação permanente (APP). A pena é de um a três anos de prisão.