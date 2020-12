PEAC Maquininhas está disponível até dia 31 de dezembro

Pequenos empresários interessados em crédito têm até o dia 31 de dezembro para solicitar a PEAC Maquininhas - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Pequenos empresários interessados em crédito têm até o dia 31 de dezembro para solicitar a PEAC Maquininhas, linha emergencial criada pela Lei 14.042/2020. A modalidade de crédito é garantida por vendas com máquinas de pagamento digital para microempreendedores individuais (MEI) e micro e pequenas empresas, com faturamento de até R$ 4,8 milhões por ano.



Em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco Central do Brasil e a Fintech BMP - Banco Money Plus, a Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas (Conampe) disponibiliza até R$ 1 bilhão em crédito para pequenos negócios de todo o país, por meio da PEAC Maquininhas.



A linha de crédito emergencial poderá ser utilizada para saldar dívidas, pagar o décimo terceiro salário de funcionários, impostos ou fazer investimentos. Ela oferece condições vantajosas para os pequenos negócios: juros de 6% ao ano, 36 meses para pagar e até seis meses de carência. O programa admite operações de até R$ 50 mil.



O Sebrae apoia a iniciativa, por entender que é uma medida importante para os empresários que precisam de crédito, mas ainda não conseguiram. “A PEAC Maquininhas utiliza como garantias os recebíveis de transações futuras por meio de pagamentos digitais, dispensando exigências de aval e garantias reais. Entendemos que é uma oportunidade para o pequeno empresário que precisa de crédito”, afirma o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça.



Segundo a Conampe, as garantias solicitadas serão a cessão fiduciária de 8% dos direitos creditórios a constituir das vendas realizadas por pagamento digital, como cartões de crédito, débito e pré-pago, limitado ao valor do contrato.



Os recursos podem ser solicitados por meio do site bit.ly/creditoconampe. Na plataforma, os empresários serão redirecionados à página da instituição financeira parceira, onde será confirmado o cadastro e, em poucos dias, o interessado deve ter a resposta do BNDES sobre o crédito.