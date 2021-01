Pazuello exonera diretor do Hospital Federal de Bonsucesso no Rio

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, exonerou nesta quarta-feira o diretor do Hospital Federal de Bonsucesso, Edson Joaquim de Santana, que estava no cargo há cerca de três meses. Ele foi nomeado para a direção do hospital em setembro de 2020. A exoneração está publicada em edição extra do Diário Oficial da União que circula nesta noite.

O Hospital Federal de Bonsucesso foi atingido por um incêndio em 27 de outubro de 2020, que deixou um total de 16 mortos. À época, o Estadão mostrou que um relatório produzido em abril de 2019 por uma equipe de engenheiros constatou problemas na estrutura de combate a incêndios do Hospital. Um ano e meio depois, nada havia sido feito.