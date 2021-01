Pavimentada, "Estrada do 21" encurtará distância entre Bonito e a Capital - (Foto: Divulgação/ Governo do Estado)

Atendendo a uma reivindicação antiga do trade turístico, o Governo do Estado lançou, nesta sexta-feira dia 29, duas licitações para pavimentar mais de 100 quilômetros da MS-345, conhecida como “Estrada do 21”.

Depois de asfaltada, a rodovia vai funcionar como importante rota turística da região sudoeste do Estado, já que que encurtará em cerca de 80 quilômetros a viagem entre Campo Grande e Bonito.

O governador em exercício Paulo Correa destacou que além de encurtar distâncias, a pavimentação do trecho vai garantir mais segurança aos motoristas.

Também foi lançado o projeto executivo para a pavimentação asfáltica de 8,3 quilômetros da “Rodovia do Turismo”, no trecho entre Bonito e a Ilha do Padre. O secretário Eduardo Riedel, de Governo e Gestão Estratégica, que acompanhou a comitiva do Governo, reforçou que o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul acontece a partir dos investimentos nas cidades, e por isso a parceria com o município de Bonito.

A comitiva do governador em exercício ainda vistoriou a construção do quartel do Corpo de Bombeiros, que está 47% concluído, e o trecho recém pavimentado da MS-382, entre Bonito e a Gruta do Lago Azul, um dos passeios turísticos mais conhecidos da região.