Pavimentação do bairro Nova Esperança está 65% concluída em Rio Verde

Mato Grosso do Sul completa em 2020, 43 anos de existência e os sul-mato-grossenses comemoram os inúmeros investimentos feitos pelo Governo do Estado, todos eles pensados e planejados, ouvindo as reivindicações e demandas da população de cada um dos 79 municípios, através do Programa Governo Presente.

E foi ouvindo a população e as autoridades de Rio Verde, que o governador Reinaldo Azambuja autorizou a pavimentação e drenagem de ruas e da avenida Almir Sater no bairro Nova Esperança. A obra está 65% concluída.

Também já estão em andamento os estudos e projetos para a construção de pontes de concretos, em processo licitatório, assim como a restauração e drenagem de novas ruas.

Desde que assumiu o governo, em 2015, o governador Reinaldo Azambuja já autorizou investimentos de mais de R$ 65 milhões em Rio Verde. Somente em infraestrutura foram mais de R$ 40 milhões, incluindo a restauração asfáltica da rodovia MS-427, em uma extensão de 7,8 quilômetros, e a restauração e drenagem de 33,8 quilômetros da MS-423, a construção de uma ponte de concreto sobre o córrego Fortaleza e a pavimentação e drenagem de ruas do bairro Coronel Mariano.

A Sanesul já destinou R$ 11,8 milhões em melhorias nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 40 famílias do Jardim Aeroporto II foram beneficiadas com a casa própria e as duas escolas estaduais do município foram completamente reformadas num investimento total de R$ 1,279 milhão.

Já na área de segurança pública, o investimento foi de R$ 312 mil, com a aquisição de três viaturas para as polícias civil (2) e militar (1).

