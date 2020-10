Pavimentação da MS-389 está entre as obras do Governo Presente em Iguatemi

Ligação de Iguatemi com Japorã, os 39 quilômetros da MS-389 já estão recebendo asfalto por meio do Governo Presente - programa que levantou as principais demandas de cada um dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

O investimento de mais de R$ 60 milhões é um alívio para produtores, assentados e indígenas. A obra teve início em maio de 2020 e o prazo para conclusão do serviço é dezembro de 2021, totalizando 600 dias consecutivos.

"Estou há 35 anos sofrendo. Passar a máquina já não adiantava mais. Com o movimento intenso de caminhões, a estrada ficava ruim já no dia seguinte depois da manutenção. Só temos a agradecer ao governador por essa obra", contou o produtor rural Luiz Venâncio da Silva.

O governador Reinaldo Azambuja também autorizou em agosto a revitalização de 914 metros da rodovia Guaíra Porã, a MS-295; e a implantação e pavimentação de 31,70 quilômetros da MS-290, a antiga Estrada da Balsinha, que liga os municípios de Iguatemi, Itaquiraí e Naviraí.

Na revitalização da rodovia Guaíra Porã serão investidos R$ 2,7 milhões, com duplicação da pista com pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, além de sinalização, paisagismo, iluminação e implantação de ciclovia.

“São obras estruturantes que ajudam no desenvolvimento do município. Nosso governo fez o dever de casa. Temos parceria com Iguatemi e com todos os municípios. Só um governo municipalista está presente nas cidades ajudando nas demandas e colocando os investimentos, que além de gerar emprego e renda melhoram a qualidade de vida das pessoas”, disse Reinaldo Azambuja.

A implantação da antiga Estrada da Balsinha - do entroncamento da BR-163, em Naviraí, ao entroncamento da MS-180, está em fase de licitação. A obra está orçada em R$ 42,4 milhões.

Obras de restauração da Rua Senador Muller e das avenidas Otaviano dos Santos e Presidente Vargas e de construção da ponte de concreto sobre o Rio Maracaí, no acesso ao Assentamento Rancho do Loma, também tiveram processos licitatórios autorizados pelo governador.

E está em execução no município a pavimentação asfáltica e drenagem da rua Silvino Fernandes, na Vila Operária. Além disso, o Governo do Estado já entregou cinco pontes de concreto no município, recuperou rodovias vicinais, fez obras de contenção de erosão e implantação do sistema de abastecimento de água, entre outros.

Somente a Sanesul tem mais de R$ 10,5 milhões no sistema de fornecimento de água e esgotamento sanitário em Iguatemi, entre obras concluídas e em execução.

E desde 2015, a Agência Estadual de Habitação (Agehab) já entregou 350 moradias e 28 lotes urbanizados do programa em que as bases são entregues pelo Governo do Estado e os futuros moradores constroem as próprias casas.

Paulo Fernandes, Subcom

Foto capa: Agesul