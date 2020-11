Paulo Corrêa pede ao governo ampliação de pista de aeroporto na Capital

O deputado Paulo Corrêa - (Foto: Divulgação)

O presidente da ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB), encaminhou ao governador Reinaldo Azambuja indicação com solicitação de ampliação e adequação da pista do aeroporto Santa Maria, em Campo Grande.

No documento, o parlamentar solicita a construção de pelo menos mais 500 metros na cabeceira 06 da pista de pouso e decolagem, assim como às obras necessárias no sistema de sinalização e iluminação das pistas de pouso, decolagem, taxiamento e balizamento noturno, com a implantação do ILS (Sistema de Pouso por Instrumento) e do PAPI (Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão).

Na justificativa, Paulo Corrêa alega que a medida permitirá ao aeroporto, quando atendido a solicitação, receber inclusive aeronaves em situação de emergência, e que a adequação do Santa Maria, tornando-o um aeroporto auxiliar, iria “desafogar o aeroporto internacional de voos de pequeno e médio porte, além de cargas”.

O aeroporto Santa Maria em Campo Grande

Com a previsão de retomada da economia no pós-Covid19, a expectativa é que setor do agronegócio e industrial do Estado se aqueçam ainda mais, bem como o setor turístico, que teriam mais um local à disposição para pousos e decolagens.

A solicitação atende um pedido feito por produtores rurais, setor industrial, usuários do aeroporto, e empresários, como o presidente da FIEMS (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul).