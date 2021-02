Páscoa: atacarejos se antecipam com produtos da época

Ovos de Chocolate - (Foto: Fort Atacadista)

Os campo-grandenses já se preparam para as tradicionais celebrações de Semana Santa e Páscoa. A procura por itens tradicionais desta época do ano aumenta consideravelmente nos supermercados e atacarejos da região. Na capital, sete unidades do Fort Atacadista já apresentam produtos típicos dessa época nas gôndolas, com variedades em ovos de chocolate, azeites, vinhos e até pescados.

Um dos destaques nas gôndolas são os ovos de páscoa de marcas tradicionais, além de chocolates usados por confeiteiros, mercado que cresce exponencialmente nesta época. “A produção de chocolates caseiros impulsiona a economia local e o Fort atua como uma ponte para que esses pequenos comerciantes possam produzir seus produtos por meio de uma matéria-prima mais em conta no bolso do consumidor”, aponta a coordenadora de marketing regional do Fort Atacadista, Rafaellen Duarte.

Outro produto que está mais presente na lista do consumidor, não só para a semana santa, mas para o período da quaresma como um todo, é o peixe. Para diversificar a oferta desse produto, o atacarejo já conta com opções que vão desde o filé de tilápia, com bastante procura principalmente em função do preço, até opções de bacalhau fino e bacalhau do porto. Para quem busca bebidas para acompanhar os pratos dessa época, a rede conta com a comercialização exclusiva da produção chilena da MaCool. Segundo Rafaellen, dentre os mais vendidos para os pratos à base de pescado, está o MaCool Trivarietal – Sauvignon Blanc é um vinho branco seco de corpo leve a médio.

Vinhos para a Páscoa

O gerente regional do Fort Atacadista, Aguimar Santana, pontua que a rede se preparou para atender os clientes com ofertas e preços competitivos, de forma a proporcionar uma celebração pascal com mesa farta. “Trabalhamos com marcas que priorizam produtos de qualidade. Nosso intuito é trazer oportunidade de economia tanto para o consumidor final, quanto para o comerciante que vê no atacarejo uma forma de impulsionar seu negócio”, afirma.

Preços baixos – Para garantir compras com todos os itens que não podem faltar na Páscoa, o Fort Atacadista oferece a possibilidade, no período de 1º de março ao dia 04 de abril, de vendas em até 6 vezes sem juros, com parcela mínima de R$ 15,00 no Vuon Card, cartão próprio da empresa, para toda a linha de chocolates, vinhos, pescados e azeites. A maior vantagem do cartão é a compra à prazo, com até 40 dias para pagamento, dependendo da data da compra. Além disso, o consumidor tem acesso a alguns itens nas gôndolas com preços menores que os vendidos à vista, exclusivos para quem tem o cartão.

Em Campo Grande, as sete lojas do Fort Atacadista funcionam de segunda a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos, das 8h às 20h, seguindo todos os protocolos de segurança sanitária, nos endereços:

Loja 89 – Parati – Rua da Divisão, 1208

Loja 78 – Tiradentes – R. Antônio Bicudo, 112 – Jardim São Lourenço

Loja 170 – Coronel Antonino – R. São Borja, 586 – Vila Rica

Loja 77 – Shopping Norte Sul Plaza – Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300

Loja 76 – Getúlio Vargas – Av. Pres. Vargas, 1336 – Papa João Paulo II

Loja 180 – Guanandi – Av. Pres. Ernesto Geisel, 501 – Jardim Jacy

Loja 100 – Moreninhas – Av. Gury Marques, 4855