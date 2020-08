Parte da ala progressista do partido democrata ataca escolha de Kamala Harris

A senadora Kamala Harris, escolhida para compor a chapa de Joe Biden - (Foto: Reuters)

Parte da ala progressista do Partido Democrata, que ganhou relevância nos últimos anos com a ascensão do senador e ex-candidato Bernie Sanders, atacou a escolha de Kamala Harris como vice-presidente na chapa de Joe Biden para a eleição americana.

Figuras importantes no setor mais à esquerda do partido expressaram sua frustração com a escolha por meio do Twitter. "@JoeBiden mostrou o dedo do meio para os progressistas, manifestantes do #BlackLivesMatter e eleitores negros com menos de 50 anos" ao escolher Harris, escreveu o jornalista Michael Tracey, fundador criador de um site investigativo e apoiador de Bernie Sanders.

Na terça-feira, 11, Biden anunciou que Harris seria sua candidata a vice-presidente. O próprio Bernie Sanders, candidato favorito da ala progressista do Partido Democrata, estendeu seu apoio a sua colega no Senado e ex-rival de 2020.

"Parabéns a @KamalaHarris, que fará história como nossa próxima vice-presidente. Ela entende o que é preciso para defender os trabalhadores, lutar pela saúde para todos e derrubar a administração mais corrupta da história. Vamos trabalhar e vencer", tuitou o senador de Vermont.

No entanto, vários apoiadores de Bernie e outros jornalistas progressistas reprovaram a chapa Biden-Harris.

Briahna Joy Gray, que anteriormente atuou como secretária de imprensa nacional de Sanders e tem sido uma crítica aberta de Biden desde que seu ex-chefe se retirou da disputa, invocou a gestão de Harris como procuradora-geral da Califórnia.

"Estamos no meio do maior movimento de protesto da história americana, cujo tema é o policiamento excessivo, e o Partido Democrata escolheu uma 'policial de ponta' e autora do projeto de lei sobre crimes de Joe Biden para nos salvar de Trump. O desprezo à base é, uau", escreveu em sua conta no Twitter.

"O autor de um projeto de lei sobre o crime, Joe Biden, seleciona a 'principal policial' Kamala Harris para vice-presidente enquanto os protestos contra a justiça racial e a abolição da polícia continuam em todo o país", escreveu o jornalista progressista Walker Bragman.

"Aparentemente, a resposta a um movimento pela vida dos negros é alguém que ajudou a perpetuar um regime de prisão enquanto permitia que os poderosos do Vale do Silício e de Wall Street como Steve Mnuchin saqueassem impunemente. Feliz 2020", escreveu Krystal Ball.

"Biden segue com a jogada estrategicamente brilhante de escolher alguém para VP que seja desprezado tanto pela direita quanto pela esquerda", brincou o comentarista progressista Kyle Kulinski.

"Isto é, quando todos que disseram que nunca votariam em Bernie ou argumentaram que ele nunca poderia ganhar porque ele é um judeu socialista, atacarão qualquer um que critique Harris por razões estratégicas ou morais como entregar a eleição a Trump", falou a apresentadora do podcast Katie Halper tuitou.

O fundador dos Young Turks, Cenk Uygur, prometeu ajudar a chapa Biden-Harris a derrotar Trump em novembro, mas também prometeu liderar uma primária contra "aquele que disputar em 2024".

"É inconcebível que eles governem como progressistas e não vamos aceitar isso por oito anos, escreveu Uigur." Por enquanto, eles são infinitamente melhores do que Trump."

Uigur também elogiou sua previsão de que o "establishment" democrata queria Harris como presidente o tempo todo.

"Dois anos atrás, dissemos no @TheYoungTurks que o establishment queria @SenKamalaHarris como presidente. Aqui estamos", disse o apresentador progressista. "Quer ela fizesse uma boa campanha, os eleitores a quisessem ou não, o establishment nesse sistema quase sempre consegue o que quer. A banda continua tocando."

Harris é a primeira mulher negra na chapa presidencial de um grande partido político. Biden e Harris farão primeira aparição juntos em uma entrevista coletiva nesta quarta-feira, 12.