Parque Nacional da Tijuca reabre pontos turísticos

A partir deste sábado (24), o Parque Nacional da Tijuca inicia a uma nova etapa de reabertura de alguns de seus pontos turísticos, fechados em março por causa da pandemia da covid-19.

A circulação de pedestres e ciclistas que queiram fazer atividades físicas como caminhada, corrida e ciclismo, poderá ser feita novamente na Estrada do Redentor. A via está compreendida entre o acesso pelas ruas Boa Vista e Amado Nervo, no Alto da Boa Vista, e o Centro de Visitante Paineiras. A estrada estava totalmente bloqueada por determinação da Defesa Civil do município do Rio de Janeiro desde setembro de 2019 e passou por obras de recuperação e contenção das encostas.

O retorno de veículos motorizados, no entanto, continuará proibido, em razão de restrições por causa da pandemia. Desde 9 de julho, está permitida a entrada no parque apenas a pé ou de bicicleta. A exceção é para veículos de serviços essenciais, de serviço público, de pessoas com deficiência e das concessionárias que operam no parque no transporte de turistas para o Cristo Redentor e exclusivamente pela Estrada das Paineiras (via que fica entre a Rua Almirante Alexandrino e o Centro de Visitante Paineiras).

Mirante Dona Marta

A visitação ao Mirante Dona Marta está autorizada a partir de segunda-feira (26), somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira. Nos fins de semana e feriados, a visitação estará proibida e o mirante fechado. O acesso ao mirante usando veículo motorizado deverá ser pela Estrada das Paineiras, a única via do parque com a circulação totalmente liberada. Para chegar na Estrada das Paineiras, é preciso subir por Santa Teresa ou Cosme Velho, pela Rua Almirante Alexandrino.

No início de outubro, foram reabertas todas as cachoeiras – a exceção eram as duchas da Estrada do Redentor, que não estão mais proibidas a partir de hoje (24) e alguns mirantes.

Dos principais pontos turísticos ainda fechados, estão o poço e o Mirante da Cascatinha Taunay. Ambos são muito procurados pelo público, mas o parque avalia que, nesse momento, para evitar aglomerações, essas duas atrações devem seguir fechadas.

As demais cachoeiras e mirantes foram reabertos. Entre os pontos turísticos liberados estão a Vista Chinesa, a Mesa do Imperador, a Pedra da Gávea, o Pico da Tijuca, o Corcovado, todas as trilhas do Parque Nacional da Tijuca, além do Circuito das Grutas e o Parque Lage.