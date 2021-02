Parque dos Poderes é opção do fim de semana para "sacudir o esqueleto" no Carnaval da pandemia

O projeto Amigos do Parque é uma oportunidade de cuidar da saúde - (Foto: Divulgação)

Para quem gosta de realizar atividades físicas ao ar livre no Parque dos Poderes, o projeto “Amigos do Parque” estará funcionando neste fim de semana, com pista interditada no local das 7h até às 19h. Mais uma oportunidade de cuidar da saúde com exercícios e ainda ter opções de lazer para toda família.

O projeto que foi criado em 2016 pelo governo estadual, sendo conduzido pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), foi uma forma de contemplar as pessoas que já usavam a estrutura do Parque dos Poderes para fazer exercícios nos finais de semana e feriados.

Para dar mais espaço e segurança as pessoas, nestas datas se fecha uma das pistas do Parque, que são usadas para corridas, caminhadas, passeio de bicicletas e patins. O trecho interditado (lado direito) é entre a rotatória da Avenida Mato Grosso (após a Avenida Hiroshima) até a Avenida Afonso Pena (em frente ao Corpo de Bombeiros).

O projeto chegou a ser suspenso durante a pandemia do coronavírus, no entanto após avaliação das autoridades se chegou à conclusão que era melhorar retomar as interdições, já que desta forma se ampliava o espaço reservado para as práticas de exercícios e assim evitava a aglomeração de pessoas no local, que mesmo durante o período de suspensão, continuavam a usar o espaço, mas utilizando apenas as calçadas.

Apesar do retorno do projeto em setembro deste ano, a Fundesporte fez questão de orientar os praticantes para manter o distanciamento social na hora das corridas e caminhadas, usar máscara nas atividades mais leves e não compartilhar itens como garrafas de água, objetos pessoais, alimentos e até o tradicional tereré.

“O projeto é feito com total segurança, com espaço para que as pessoas se exercitem ao ar livre com tranquilidade, distantes umas das outras, e sem o fluxo de carro, que pode ocasionar graves acidentes. O exercício físico ao ar livre ainda estimula o sistema imunológico e melhora a síntese de vitamina D, afastando doenças crônico-degenerativas e psicossomáticas”, destacou o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda.

Ampliação

Os praticantes de exercícios no Parque dos Poderes em breve terão melhorias na infraestrutura do local, que vai passar por uma revitalização no valor de R$ 19 milhões. O governo estadual já lançou a licitação para primeira reforma na história da unidade.

Esta terá o recapeamento de 110 mil m² de ruas, com 4 quilômetros de pista de caminhada e corrida, contribuindo para quem utiliza o espaço para exercícios diários e nos finais de semana dentro do projeto Amigos do Parque.

A reforma ainda vai dispor de 4,2 quilômetros de ciclovia no canteiro central, além de acessibilidade para as pessoas com deficiência, paisagismo, três estações de ginástica e 70 bancos de descanso, tendo à disposição três estações de ginástica.

O Parque também terá reforma nos estacionamentos, lixeiras e instalação de 41 abrigos nos pontos de ônibus para dar melhores condições aos servidores estaduais que utilizam o transporte coletivo, além de um centro de apoio ao usuário com banheiros masculinos, femininos e adaptados para as pessoas com deficiência.