Parceria Estado/Município garante bloco pediátrico e maternidade para Amambai e região

Hospital Regional de Amambai - (Fotos: Vilson Nascimento)

Hospital também passou por reforma no saguão de entrada e agora os trabalhos concentram-se na parte interna; investimentos em recursos da União, Estado e Prefeitura ultrapassam R$ 5 milhões

Hospital Regional de Amambai recebe nesta sexta-feira (07) o prédio da pediatria e da maternidade todo reformado. As obras foram concluídas com recursos do Governo do Estado, do Município de Amambai e de emendas parlamentares do atual secretário estadual de Saúde Geraldo Resende - quando deputado federal.

Cerca de R$ 5 milhões foram empregados no hopsital, garantindo avanços no atendimento prestado pela unidade. Na ampliação, foram construídas novas alas de maternidade e bloco pediátrico que estão 100% concluídas e já atendem a população. Para a construção de maternidade que atende até 12 mães simultaneamente, os recursos foram conquistados junto ao Ministério da Saúde, Governo do Estado, recursos próprios do município e emenda parlamentar de Geraldo Resende.

Na construção do bloco pediátrico, que tem capacidade de atendimento para 13 crianças, os recursos são oriundos do Fundo Nacional de Saúde, do próprio Município e também de emenda parlamentar do atual secretário estadual de Saúde, na condição de deputado federal.

Além dessas ações, o Hospital também passou por reforma no saguão de entrada e agora está sendo reformada a parte interna, com a troca do piso dos corredores. “A melhoria na estrutura física do hospital propicia também melhores condições de atendimento a uma unidade que, além de atender a população local, é referência para o Conesul do Estado na realização de cirurgias”, explica o prefeito Edinaldo Bandeira.

O secretário Geraldo Resende explica que a melhoria nas condições de atendimento do Hospital Regional de Amambai e de outras unidades hospitalares em diversas regiões do Estado faz parte do processo de regionalização da saúde. “Estamos avançando. Com a firme determinação do governador Reinaldo Azambuja, em parceria com os prefeitos, vamos interiorizando as ações e propiciando saúde de qualidade mais perto de onde os cidadãos moram, que é nos municípios”, conclui Geraldo Resende.