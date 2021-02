Parceria entre Prefeitura e Rede de TV realiza ação de arrecadação de ração na 7ª Cãominhada

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Subsecretaria do Bem-Estar Animal (SUBEA), em parceria com a rede de TV MS, afiliada à Record, realiza uma ação de arrecadação de ração dentro do evento ‘7ª Cãominhada’.

O evento de realização do canal de TV, em parceria com a SUBEA e outras empresas e órgãos, acontece no próximo domingo (28), às 8h, no Parque Ecológico do Sóter. As doações recebidas durante a Cãominhada serão encaminhadas para as Ong’s através do Programa Banco de Ração e Utensílios. Essas entidades são cadastradas no Conselho Municipal do Bem-Estar Animal (COMBEA),

“Esses eventos são muito importantes para o fortalecimento e aumento das doações para as entidades que necessitam sempre de assistência e contribuições não só de ração como também de utensílios e medicamentos. Então o Programa Banco de Ração e Utensílios vem para ajudar as ONG’s nesse aspecto”, explica a subsecretária do Bem-estar Animal, Ana Cristina Camargo.

Durante o evento, a subsecretaria estará arrecadando ração no sistema drive-thru, para quem não puder participar do evento. No domingo (28), terá uma tenda e a equipe da subsecretaria estará a postos para receber as doações, que também serão entregues a Organizações não Governamentais.

O diretor de Marketing da Rede MS, Ulysses Serra, explica que o encontro de pets e suas famílias tutoras é sucesso de público, atraindo milhares de pessoas. No entanto, nessa edição o número de participações será reduzido.

“Nós tivemos que limitar em 300 animais, porque nas outras edições eram mais de 600. Por causa das imposições de biossegurança, vai ter menos participantes para que fique um evento seguro. Vai ter aferição de temperatura no local, cuidados com distanciamento, tudo que for preciso para um dia divertido, mas com segurança”, afirma Ulysses Serra.

O Programa Banco de Ração e Utensílios recebe doações o ano inteiro, através de pessoas físicas e jurídicas e mensalmente repassa para Ong’s cadastradas no COMBEA.

Para doar entre em contato pelo telefone 2020-1397 ou compareça presencialmente na sede da subsecretaria, que fica na Av. Afonso Pena, 3297, térreo. No Paço Municipal.

Para acompanhar as ações da Subsecretaria, acesse a página do Instagram e Facebook: @subeacg