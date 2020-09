Parceria entre Estado e MP permite estruturação de promotorias em Ribas do Rio Pardo

O termo foi firmado através Superintendência de Patrimônio da União no Estado e assinado pela secretária de Administração e Desburocratização, Ana Nardes e o Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Magno Lacerda. - (Foto: Elaine Paes, SAD)

O Governo de Mato Grosso do Sul e o Ministério Público Estadual assinaram o primeiro termo aditivo ao contrato de cessão de uso que possibilitará a estruturação das promotorias de Justiça no município de Ribas do Rio Pardo.

O termo foi firmado através Superintendência de Patrimônio da União no Estado e assinado pela secretária de Administração e Desburocratização, Ana Nardes e o Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Magno Lacerda.

“Mato Grosso do Sul está sempre à frente da assinatura destas cessões de uso, por entender a relevância de uma estrutura sólida para o Ministério Público atuar no Estado”, destacou a titular da SAD, Ana Nardes, ao reforçar a parceria entre as instituições.

Localizado na rua Marciana Custódio Lemos, no Centro de Ribas de Rio Pardo, o imóvel tem área total de 1.670,15m². Conforme estabelecido no contrato firmado esta tarde, o prazo de vigência da cessão de uso é de 10 anos.