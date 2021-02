Parceria entre Agehab e Sedhast leva atendimento móvel para mutuário inadimplente

Com o propósito de facilitar o atendimento para moradores de diversos empreendimentos imobiliários localizados em todo o Estado, o Governo do Estado, por meio da Agehab em parceria com a Sedhast, vai disponibilizar um automóvel para atender a população nas demandas de regularização e reversão de inadimplência de contratos habitacionais do Projeto Morar Legal. O veículo, tipo Van, é adaptado com mesas, cadeiras, entre outros equipamentos necessários, seguindo o acordo do Plano de Trabalho.

A diretora-presidente da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul – Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez, assinou juntamente com a titular da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho – Sedhast, Elisa Cleia Nobre, um termo de cooperação técnica. O ato aconteceu nesta quarta-feira (03.02).

“As parcerias são sempre meios de irmos mais longe. Com a Agehab não é diferente. Temos a certeza que esse veículo será de grande utilidade para o órgão e atingirá diretamente uma camada da população que precisa do serviço e necessita de um bom atendimento. Estamos empenhados em trabalhar pela população de nosso Estado e de mãos dadas com nossos parceiros”, disse Elisa Cleia Nobre, focada no desempenho do serviço público.

A cooperação ainda resulta em obrigações de ambas as partes, como coordenação, fiscalização e avaliação. Para Maria do Carmo Avesani Lopez, a nova ferramenta de trabalho vai além da certeza da realização de serviços pois o governo estadual sempre foi a favor da dignidade humana.

“É uma maneira de poder atender essas famílias em suas respectivas cidades. Isso mostra o respeito e o direito para que cada família tenha sua casa regularizada, na qual terá um documento ao final do contrato”, enfatizou a representante da Agehab. Os trabalhos devem se iniciar pela Capital.

Como testemunhas, assinaram o termo, Horácio Pereira e Oslei Bega Júnior, gerente da gestão de empreendimentos da Agehab e o chefe da PGE – Procuradoria Geral do Estado, respectivamente.

Davi Nunes Souza, Agehab

Leomar Alves Rosa, Sedhast

Foto: assessoria de comunicação da Sedhast