Parceria da Sedhast com o consulado do Haiti regulariza mais de 90 passaportes de imigrantes em MS

Mais de 90 passaportes de imigrantes haitianos em MS estão sendo renovados ou emitidos, fruto de parceria entre a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) e o consulado do Haiti em Brasília (DF). Uma comissão do setor consular da embaixada do Haiti no Brasil está na Capital, nesta quinta-feira (15) e sexta (16), para realizar os atendimentos que foram previamente agendados por conta da pandemia de Covid-19.

“É uma ação de extrema importância, pois gera uma oportunidade desses imigrantes poderem regularizar seus documentos sem percorrem grandes distâncias, até mesmo para fora de MS. Buscamos essas oportunidades dia a dia e quando elas se concretizam, como nesse caso, vemos que são bem aproveitadas”, destacou a titular da Sedhast, Elisa Cleia Nobre.

Os trabalhos foram concentrados na Coordenadoria de Apoio aos Órgãos Colegiados (Caorc), na área central da Capital, com intuito de facilitar ainda mais o acesso das pessoas que realizaram o agendamento. Vania de Souza, coordenadora da Caorc, que é ligada à Superintendência da Política de Direitos Humanos da Sedhast, informou também que um novo agendamento para atendimento em Campo Grande está previsto para o ano que vem, em data a ser definida.

O horário de atendimento dos agendados é das 8h às 16h nesses dois dias, e acontece por ordem de chegada. A Caorc está localizada na Rua Marechal Candido Mariano Rondon, 713, bairro Amambai, na Capital.

Leomar Alves Rosa, Sedhast

Fotos: Monique Alves