Parceria com Prefeitura viabiliza implantação de polo da Unopar em Inocência

A professora Maria Ivete da Cruz Bruno, confirmou a implantação de um polo na cidade de Inocência (MS) com a aulas tendo início no próximo mês de fevereiro - (Foto: Divulgação)

Em entrevista à Rádio Montana FM, do Grupo Feitosa de Comunicação, a gestora do Polo da Unopar (Universidade Norte do Paraná) em Paranaíba (MS), professora Maria Ivete da Cruz Bruno, confirmou a implantação de um polo na cidade de Inocência (MS) com a aulas tendo início no próximo mês de fevereiro. Ela explica que uma parceria com o prefeito de Inocência, Antônio Ângelo Garcia dos Santos (DEM), o "Toninho da Cofapi", viabilizou a instalação dessa unidade no município.

A implantação de um polo da Unopar em Inocência era um sonho antigo da população, que tinha de se deslocar até Paranaíba para fazer um curso superior na Universidade. No mandato passado do prefeito Toninho da Cofapi chegou a ser acertada a instalação desse polo, mas o gestor que o sucedeu não deu prosseguimento ao acordo e o sonho foi adiado para agora neste novo mandato dele, que já assinou um convênio liberando o prédio localizado ao lado do Centro Cultural de Inocência para a instalação da unidade.

A parceria da Prefeitura de Inocência com a Unopar possibilita que as pessoas que querem fazer um curso superior, mas não tinham a disponibilidade de viajar até Paranaíba, possam realizar o sonho de ter um diploma universitário. "Já temos muitas pessoas interessadas nos nossos cursos e o prefeito demonstrou interesse, inclusive fez um convênio com a Unopar, que possibilita um desconto de 10% nas mensalidades para os estudantes do município, além de disponibilizar um local para a instalação do polo, que é muito importante para atender presencialmente os alunos", disse professora Ivete Bruno.

Ela acrescenta que, além dos cursos de graduação e pós-graduação, o Polo da Unopar em Inocência vai oferecer também a 2ª licenciatura, pois há muitas pessoas que já fizeram um curso superior, mas não atuam na área. "Agora, essa pessoa poderá fazer a 2ª licenciatura ou até complementação pedagógica, que seria, por exemplo, para quem fez Administração e quer fazer uma complementação pedagógica para ser professor, ou um professor que deseja fazer uma complementação para fazer História ou Geografia. Então, a Unopar oferece todas essas possibilidades", garantiu.

A gestora do Polo da Unopar de Paranaíba reforça que a unidade de Inocência oferece à população da cidade uma coisa extraordinária porque hoje o conhecimento não está só dentro de uma sala de aula. "O conhecimento vem por onde a gente procura, estando em toda a parte. O EaD (Ensino a Distância) é uma ferramenta tecnológica muito importante para o aprimoramento profissional das pessoas", destacou, completando que, além desses cursos, também será disponibilizado, para quem não terminou o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, a EJA (Educação de Jovens e Adultos), que vai ajudar muito essas pessoas a concluírem a educação básica, estando aptas a começarem com a Unopar um curso superior.

A professora Ivete Bruno acrescenta que a Unopar oferece mais de 40 cursos superiores, mas, para a região de Inocência, de imediato, serão 20 cursos, incluindo Ciências Contábeis, Administração, Serviço Social, Pedagogia, Educação Física, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Segurança Pública, Filosofia, entre outros. "Nós já estamos instalados para começar o atendimento, fazendo as inscrições e iniciando as aulas em fevereiro. O prédio onde será instalado o Polo já está sendo preparado pela Prefeitura e, enquanto isso, abrimos um escritório na Avenida Alexandre Batista Garcia ao lado do Cartório Eleitoral, no centro de Inocência", informou.

Sobre as pessoas que moram em Inocência e já fazem cursos no Polo da Unopar em Paranaíba, ela explica que o acadêmico pode pedir a transferência. "Se for um curso semipresencial, que exige a presença uma vez por semana, pode transferir para o EaD e fazer em Inocência mesmo, agora, se quiser continuar com o semipresencial, tem de esperar formar uma turma, com no mínimo 15 alunos", relatou, pontuando que, inicialmente, o Polo de Inocência só terá aulas 100% online, mas, com a existência de uma turma com no mínimo 15 alunos, será possível abrir o semipresencial na cidade.

A gestora destaca que a Unopar é a maior universidade a distância do Brasil e, em Mato Grosso do Sul, já conta com polos nas cidades de Amambai, Aquidauana, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Dourados, Maracaju, Paranaíba e Três Lagoas. "Há mais de 15 anos, sempre tivemos a presença de alunos de Inocência nas formaturas dos cursos oferecidos pelo Polo de Paranaíba. Agora, graças ao prefeito Toninho da Cofapi, a cidade de Inocência conta com o seu próprio Polo, o que vai significar muito para a formação educacional da população do município", finalizou.

Conheça um pouco da história da Unopar

A Unopar foi fundada no dia 17 de fevereiro de 1972, quando um grupo de empresários, entre eles os professores Marco Antonio Laffranchi e Elisabeth Bueno Laffranchi, uniram-se para criar o Centro de Estudos de Londrina (PR), assumindo e dando continuidade ao funcionamento do Colégio São Paulo, então mantido por uma congregação religiosa.

Foi esse o passo inicial para a criação do Centro de Estudos do Norte do Paraná, responsável pela implantação e manutenção do Curso de Educação Física, abrigado pela Faculdade de Educação Física do Norte do Paraná (FEFI), que foi reconhecido pelo governo federal em fevereiro de 1976. A partir daí, começaram novos investimentos e, em 1985, foi implantada a Faculdade de Ciências e Artes Aplicadas de Londrina com o Curso de Educação Artística - Habilitações em Artes Plásticas e Desenho e, posteriormente, em 1988, o Curso de Desenho Industrial.

Em 1987 foi criada a Faculdade de Reabilitação do Norte do Paraná com o Curso de Fonoaudiologia. Em 1989 foram criadas as Faculdades de Odontologia do Norte do Paraná, Faculdade de Dança de Londrina e Faculdade de Informática do Paraná, implantando-se os Cursos de Odontologia, Dança e Tecnologia em Processamento de Dados, respectivamente.

Em 1990, visando agilizar sua administração, deu-se a primeira tentativa de unificação destas faculdades. Reunidas ainda simbolicamente sob a sigla "FEFI", receberam o nome de Faculdades de Educação e Formação Integradas do Norte do Paraná. Em 2 de junho de 1992, o Conselho Federal de Educação aprovou a unificação sob a designação "Faculdades Integradas Norte do Paraná – Unopar", num passo importante rumo à Universidade.

No ano de 1993 a Unopar absorveu os cursos de duas instituições sediadas no município de Arapongas: a Sociedade Educacional Centro e Norte do Paraná (SECENP), com os cursos de Matemática, Química, Ciências Sociais, Letras e Educação Física ministrados pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Arapongas (FAFICLA); e a Fundação Educacional de Arapongas, com os cursos de Administração e Ciências Contábeis, até então ministrados pela Faculdade de Administração e Ciências Contábeis de Arapongas (FAC).

O credenciamento da Unopar como universidade deu-se em 3 de julho de 1997 através de Decreto Federal publicado no Diário Oficial da União em 4 de julho de 1997. Em 1999, foi criado e instalado o Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas (CCET), cujo objetivo principal é o desenvolvimento de programas de alto nível tecnológico, promovendo a pesquisa e extensão nesta área. Em 2001, foi inaugurada na rodovia estadual PR-445, no quilômetro 377, as novas dependências do Centro de Ciências Empresarias e Sociais Aplicadas.

Em 2002 é aprovada, através da Portaria MEC nº 3.052, a criação do Campus na cidade de Bandeirantes, iniciando suas atividades em 2003. A partir de seu credenciamento a Unopar implementou um plano de expansão, contando hoje, com vários Cursos de Graduação nas modalidades presencial e a distância, cursos de Pós-graduação Lato Sensu, Mestrados Acadêmico e Profissional e Doutorado Acadêmico.