Paranhos amanhece sem energia elétrica neste domingo de eleições

Paranhos fica à 469 km da capital - (Foto: Divulgação/MS hoje)

A 469 km de Campo Grande, o município de Paranhos amanheceu hoje (15) sem energia elétrica. Paranhos tem dois candidatos a prefeito com uma população estimada em 14.404 habitantes. O Cartório Eleitoral da cidade informou que a votação teve início às 7h e que as urnas são alimentadas com baterias.

De acordo com a Energisa, a interrupção no fornecimento de energia aconteceu por raios que atingiram a região nesta manhã.

O evento provocou danos ao sistema elétrico deixando 3,1 mil clientes sem energia a partir da 6h42. Equipes da concessionária foram acionadas, efetuaram os reparos e o fornecimento foi normalizado às 8h29.