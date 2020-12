Para proteger população, normas de Biossegurança no Parque das Nações Indígenas estão mantidas

Normas de Biossegurança no Parque das Nações Indígenas estão mantidas - (Foto: Divulgação/Governo do Estado)

O Parque das Nações Indígenas, cartão-postal de Campo Grande, é opção de lazer para os sul-mato-grossenses, porém foram adotados procedimentos rigorosos de biossegurança que precisam ser respeitados pelos usuários do espaço.

Os protocolos de segurança, elaborados em parceria entre o Estado e o Sesi, visam tão e somente a segurança dos visitantes. Não serão permitidos, por exemplo, lanches coletivos ou outra atividade em grupo, como celebração de aniversário e montagens de tendas, conforma explica o gerente de unidades de conservação do Imasul, Leonardo Tostes Palma.

Porém o gerente afirma que algumas pessoas insistem em não usar máscaras e desrespeitar outras regras.

Leonardo pede a compreensão dos visitantes e alerta que o trabalho deles é, justamente, cuidar da segurança dos visitantes.

Estão liberados o uso de espaços quadras de esporte, pista de skate, parques infantis, bebedouros e decks. Também as atividades físicas, como caminhada, corrida e bicicleta, e passeios para observação de pássaros e animais, sempre obedecendo o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas, além do uso obrigatório de máscaras.