Promovendo responsabilidade socioambiental, Governo institui Política Estadual de Sustentabilidade

Governo institui Política Estadual de Sustentabilidade - ( Foto: Estadão )

Inserida na agenda Global da Organização das Nações Unidas (ONU), o tema Sustentabilidade também integra a pauta do Governo de Mato Grosso do Sul, que instituiu nesta terça-feira (10), a Política Estadual de Sustentabilidade, através do Decreto nº 15.543 publicado no Diário Oficial do Estado.

O documento publicado hoje está fundamentado no tripé econômico, social e ambiental, estruturado em Planos de Sustentabilidade propostos pelos órgãos da Administração Pública Estadual, abrangendo cinco eixos temáticos: uso racional de recursos naturais e bens públicos; gestão adequada de resíduos sólidos; compras e contratações sustentáveis; sensibilização e capacitação socioambiental; qualidade de vida no trabalho e bem-estar social.

Na prática, o objetivo é a promoção da educação ambiental como indutora de mudanças de hábitos, a fim de garantir o equilíbrio entre o suprimento das necessidades atuais e a preservação dos recursos naturais, sem comprometer o seu uso pelas gerações futuras.

As ações reforçam a importância de repensar hábitos, de consumir somente o necessário, de reaproveitar e ampliar a vida útil do produto, de reciclar e de incentivar a coleta seletiva solidária e de recusar produtos que prejudicam a saúde, o meio ambiente e desrespeitam os direitos humanos.

“Esta não é apenas uma política de redução de consumo com viés econômico, mas, principalmente, para promover o desenvolvimento sustentável na rotina da Administração Pública Estadual, que reflita na melhoria da qualidade de vida dos nossos servidores, da sociedade e das gerações futuras”, avalia a titular da SAD, Ana Nardes.

A Política Estadual de Sustentabilidade será coordenada pela SAD, com o apoio técnico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), que possuem uma série de políticas nesta área.

“Essa publicação é um avanço importante para que em cada uma das áreas da Administração Pública Estadual sejam desenvolvidas iniciativas que se alinham aos critérios de desenvolvimento sustentável. Ao trazer todo o conceito de sustentabilidade nas ações intrínsecas do escopo da gestão, garantimos uma modernização do Governo”, destacou Jaime Verruck, secretário da Semagro.