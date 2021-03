Para melhorar malha rodoviária de Três Lagoas, governo assina contrato de R$ 6,9 milhões - (Foto: Edemir Rodrigues )

Para melhorar as estradas da região de Três Lagoas, o Governo do Estado assinou contrato de R$ 6,9 milhões para manutenção e conservação das rodovias com asfalto e não pavimentadas, com a intenção de dar condições mais adequadas ao tráfego local e também para o escoamento da produção.

Após processo licitatório, a empresa Maqterra Transportes e Terraplanagem venceu o certame e vai conduzir a obra, em um prazo de um ano de contrato. O trabalho de manutenção será feito um trecho de 801 quilômetros, referentes a malha rodoviária do Setor "A" da 3ª Residência Regional de Três Lagoas.

A assinatura do contrato foi publicada nesta terça-feira (02), no Diário Oficial do Estado (DOE). Os recursos para a obra são do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundersul). A empresa começa as atividades logo após a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) emitir ordem de serviço.

Estas atividades vão abranger rodovias importantes da região, como as MS-338, MS-395, MS-040 e MS-377, que passam pelas cidades de Três Lagoas, Bataguassu, Santa Rita do Pardo, Brasilândia, Três Lagoas, Inocência, Ribas do Rio Pardo e Água Clara. O contrato assinado hoje é referente do primeiro lote para manutenção e conservação das estradas do local.

Os investimentos na região feitos pelo governo do Estado ajudam na logística e desenvolvimento da economia local. “A manutenção das rodovias traz segurança aos usuários que passam pelas estradas, que ajudam no escoamento da produção e ajudam as ações do município, que também está investindo pesado no setor. Nossas estradas têm um fluxo muito grande de veículos, além do desgaste na época da chuva”, descreveu o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro.

Desde o primeiro mandato, o governador Reinaldo Azambuja colocou os investimentos em pavimentação e manutenção das rodovias como prioridade, já que ajuda na produção, segurança dos motoristas e expansão das diferentes matrizes econômicas do Estado, com apoio a logística.

“Além de fomentar a economia, a infraestrutura viária reduz distâncias e tempo, incidindo no barateamento do frete e custo de produção, nos tornando um Estado mais competitivo”, ressaltou o governador.

Segunda etapa

A região de Três Lagoas ainda conta com uma segunda licitação para manutenção e conservação das rodovias locais, no valor de R$ 7 milhões para o setor “B”, que inclusive já teve resultado final, sendo a Construtora Rial a vencedora do certame.

O resultado da licitação foi divulgado no mês passado e em breve será assinado o contrato com a empresa, para também começar as atividades. O diretor da Agesul responsável pela região, Mário Márcio Alves, destacou que se trata do segundo lote licitado e que a empresa vencedora deve firmar contrato de um ano, podendo ser renovado.

Desde 2015, o Governo do Estado já investiu R$ 4,6 bilhões em infraestrutura, sendo R$ 1,3 bilhão em manutenção de rodovias não pavimentadas e de pontes de madeira, com 6 mil quilômetros de rodovias cascalhadas e 777 km de estradas implantadas e pavimentadas.

Ainda tem o planejamento de entregar até o final do segundo mandato R$ 2 bilhões em investimento para infraestrutura urbana e rural, que corresponde a 2.200 quilômetros de estradas para recapeamento e pavimentação.