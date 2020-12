Para incentivar alunos, escola da Reme cria programa de fidelidade

O programa contempla alunos da Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco, no distrito de Rochedinho - (Foto: Divulgação/PMCG)

Os alunos da Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco, no distrito de Rochedinho, receberam mais um incentivo para continuarem empenhados nos estudos, em casa, mesmo durante a pandemia da Covid-19. A equipe pedagógica desenvolveu um cartão-fidelidade para quem entregar os cadernos de atividades em dia, e, assim, os estudantes concorrem a prêmios. A intenção, além de garantir o cumprimento dos prazos, é incentivar que todos continuem focados nos estudos.

O cartão está ligado a um mapa com etapas a serem realizadas pelos alunos, as quais englobam o recebimento do caderno, realização das atividades e devolução do material. No final do percurso proposto e com todas as atividades entregues, o estudante recebe um prêmio – lápis de cor, estojo ou canetinha. “Os pais gostaram muito, pois, desta forma, os filhos ficaram mais interessados a finalizarem para receberem o prêmio. Gostaram também porque, desta forma, fica mais fácil ter o controle dos cadernos de atividades que já foram entregues e dos que ainda faltam. É uma forma de incentivar, valorizar e controlar as apostilas que foram executadas”, explica o diretor da escola, Francisley Galdino.