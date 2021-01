Para este fim de semana, confira como fazer a receita de bombom gigante de morango

A receita pode ser feita em 120 minutos - (Foto: Divulgação)

Ingredientes:

4 xícaras (chá) de chocolate meio amargo fracionado;

5 colheres (sopa) de água para hidratar a gelatina;

6 caixas de morango sem talo (350g cada);

1 envelope de gelatina incolor sem sabor (24g);

3 xícara de coco ralado;

3 colheres (chá) de essência de baunilha;

12 unidades de gema de ovo;

3 colher (chá) de amido de milho;

6 latas de leite condensado;

12 xícaras (chá) de leite;

600 ml de leite de coco;

coco em lascas para decorar.

Modo de preparo:

Coloque um pouco do chocolate fracionado e derretido dentro da forma;

Mexa de forma que cubra ela completamente;

Leve ai freezer por 15 minutos;

Coloque o resto do chocolate e repita o mesmo processo;

Leve à geladeira por 5 minutos;

Em uma panela junte o leite e o amido e mexa bem;

Coloque a essência de baunilha e as gemas e mexa novamente;

Junte o leite condensado e o coco ralado e espere a mistura encorpar;

Coloque o leite de coco e a gelatina misturada com a água;

Misture bem e reserve até esfriar completamente;

Junte um pouco dessa mistura na casquinha do bombom reservada e leve ao freezer por 15 minutos;

Coloque os morangos e o resto da mistura;

Leve à geladeira por 5 horas;

Finalize com o coco ralado e alguns morangos.