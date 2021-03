Para diminuir lotação em horários de pico, frota de ônibus em Campo Grande é ampliada

Ônibus em Campo Grande - (Foto: Glenda Gabi)

A partir de amanhã (9), o transporte coletivo de Campo Grande vai ganhar um novo reforço na frota pela manhã, entre às 5h30 e 8h, e a tarde, entre às 16h e 19h. A medida é uma forma de conter as aglomerações dentro dos ônibus em horários de picos.

O diretor presidente da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), Janine de Lima Bruno solicitou ao presidente do Consórcio Guaicurus, João Rezende, o aumento no número dos ônibus para atender a determinação do prefeito Marquinhos Trad (PSD).

Atualmente o preço do vale transporte em Campo Grande é de R$ 4,20. As linhas circulares passam a custar R$ 5,15. Como reajuste, a tarifa em datas especiais, como feriados, fica com 40% de desconto, ou R$ 1,68.