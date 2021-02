Para ajudar na proteção contra crimes cibernéticos, Senac MS oferece curso gratuito com 100 vagas

O programa pretende desenvolver a nova geração de jovens profissionais em cibersegurança e estimular a sua inserção no mercado de trabalho - (Foto: Divulgação)

Acontece entre os dias 10 a 31 de março o curso gratuito "Fundamento em Cibersegurança", com 30 horas/aula. As aulas serão realizadas em ambiente virtual e o aluno poderá fazer o curso de acordo com a sua disponibilidade. A iniciativa é do Senac, em parceria com a Cisco Brasil.



São oferecidas 100 vagas e o foco é atender pessoas iniciantes, que não têm conhecimento da área. O programa pretende desenvolver a nova geração de jovens profissionais em cibersegurança e estimular a sua inserção no mercado de trabalho. Para se proteger de ataques cibernéticos, cada vez mais comuns, será preciso de um profissional com esse conhecimento e, por isso, se torna uma área promissora.



Segundo estudo divulgado pela TGT Consult, o crescimento dos crimes cibernéticos e a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) levaram os executivos das empresas a se envolverem mais na tomada de decisões relacionadas à segurança. Com isso, cresce também a demanda por especialistas e novas ofertas de serviços.

Serviço