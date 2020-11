Pantanal sul-mato-grossense vai receber repasse de quantia recuperada por Operação Lava Jato

O Pantanal apresentou a sétima alta mensal consecutiva e bateu o recorde do registro histórico para setembro - (Foto: Saul Schramm)

Foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes do Superior Tribunal Federal (STF) o repasse de R$ 14 milhões ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). O dinheiro foi recuperado pela Operação Lava Jato.

A Advocacia-Geral da União (AGU) prevê que R$ 9 milhões seja destinado ao custeio e outros R$ 5 milhões para a contratação e capacitação de brigadistas temporários para atuar em ações de prevenção e manejo integrado do fogo. Os valores serão destinados ao combate dos incêndios florestais e ações contra o desmatamento, como a contratação e capacitação de brigadistas temporários e intensificação das fiscalizações.

O Pantanal apresentou a sétima alta mensal consecutiva e bateu o recorde do registro histórico para setembro, com 8.106 focos de calor, alta de 180% em relação ao mesmo mês do ano anterior, que teve 2.887 focos.

De acordo com dados do Programa Queimadas, do Inpe, entre 1º de janeiro e 30 de setembro, o total de pontos de fogo no Pantanal - 18.259 - já supera em 82% o total de queimadas observado ao longo de todo o ano passado no bioma (10.025)

Anteriormente, os valores seriam repassados ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), mas o ICMBio consultou o órgão sobre a possibilidade de receber o recurso, diante do contexto causado pelo avanço das queimadas. Com informações do UOL.