Pandemia fortalece uso da tecnologia e aplicativo MS Digital completa um ano de serviços ao cidadão

Até o momento o app conta com 27 mil usuários cadastrados - (Foto: Divulgação)

A pandemia modificou a rotina do brasileiro forçando o home office e estimulando o uso de aplicativos de compras e também de serviços.

Na busca por desburocratizar e simplificar a vida dos sul-mato-grossenses nesse período, o Governo do Estado lançou em março passado o aplicativo MS Digital com a proposta de reunir diversos serviços públicos em uma única ferramenta.

Um ano depois o MS Digital conta com 86 serviços nas áreas de saúde, meio ambiente, agronegócio, turismo, transporte, educação, segurança, transito, segurança, transito, entre outros. Até o momento o app conta com 27 mil usuários cadastrados.

Entre os serviços mais acessados da ferramenta estão os destinados a servidores públicos (contracheque, carteira funcional, informe de rendimentos e Boletim de Perícia Médica), a emissão do cartão SUS, transparência e a aba de notícias sincronizada em tempo real com o Portal MS.

O MS Digital também concentra serviços relevantes para este período pandêmico como a transmissão das aulas remotas da Rede Estadual de Ensino e a consulta rápida de endereço e telefone das delegacias da mulher mais próxima.

Além da emissão da carteirinha de pesca (autorização de pesca digital), a mais recente atualização do MS Digital permite que o usuário visualize e copie o código de barras da guia de debito de veículos. Isso permite que o usuário agilize o pagamento via aplicativo, ganhando tempo e contribuindo para a preservação do meio ambiente sem a emissão do recibo em papel.

Uma pesquisa da Febraban de Tecnologia Bancária 2020 mostrou que na pandemia do COVID-19, as transações de Pessoa Física nos canais digitais chegaram a representar 74%. Conforme a publicação, de cada 10 transações, mais de 6 acontecem pelos meios digitais no ano passado.

O Aplicativo

Disponível nas principais lojas virtuais, o MS Digital foi desenvolvido para reunir o máximo de serviços públicos ocupando pouco espaço nos aparelhos celulares. A ferramenta ocupa apenas 32 MB de armazenamento nos aparelhos de celular. Desenvolvido pela Superintendência de Gestão da Informação (SGI), o MS Digital conta com 86 serviços ativos e 27 mil usuários cadastrados.

De acordo com o coordenador de sistema de informação e conteúdo, Sandro Chacha, desde seu lançamento a ferramenta passa por aprimoramento contínuo e não há um limite de serviços a serem disponibilizados na plataforma, desde que simplifiquem a vida do cidadão sul-mato-grossense