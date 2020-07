Painel com ministro do TCU é mediado pela secretária Ana Nardes

Ministro que integrou painel mediado pela titular da SAD, também é presidente da Rede Brasil de Governança - (Foto: Divulgação)

A secretária de Administração e Desburocratização, Ana Nardes, mediou na tarde desta quinta-feira (30), o painel “Governança pós-crise: como gerenciar estados com poucos recursos, altas demandas da sociedade e retomar a confiança no Governo”, com o ministro do TCU, Augusto Nardes.

A programação do painel, realizado via internet, integra o 114º Fórum Conjunto Consad/Conseplan, colegiado que reúne gestores da Administração e Planejamento de todo o país. Representante de Mato Grosso do Sul no Conselho Nacional de Secretários da Administração, Ana Nardes destacou a disposição do Estado em implantar a Rede de Governança em favor de melhores entregas para a população e com vistas ao aprimoramento da Gestão Pública.

“Vamos nos organizar para integrar a Rede Brasil de Governança, para implementar os instrumentos necessários aqui no Estado e assegurar assim, que boas práticas se consolidem nesta área”, destacou a gestora, convidada por Augusto Nardes a integrar a Rede Brasil de Governança, órgão técnico colaborativo que atua de forma conjunta para promover uma sociedade íntegra, por meio de mecanismos de liderança, estratégia e controle no Setor Público brasileiro.

“Quando tens uma boa governança, a entrega de resultados acontece, principalmente neste momento de pandemia em que temos a consciência de que vamos viver momentos difíceis. Então, os estados têm que seguir bons exemplos e implantar efetivamente a Governança. Com menos apontamentos dos Tribunais de Contas, uma série de valores para a sociedade e com confiabilidade nas informações, é possível avançar em desempenho, transparência e competitividade”, afirmou o ministro.

Outro destaque do painel, foi a prorrogação da concessão da Ferrovia Malha Paulista, que possui trechos nos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e São Paulo e se constitui de importante canal de escoamento da produção agrícola do Centro-Oeste do país.

Ministro-relator do processo que prevê a vigência do contrato até 31 de dezembro de 2058, Augusto Nardes mencionou na apresentação, a disposição em conhecer o trecho sul-mato-grossense da Ferrovia, apontando que têm inclusive mantido diálogo com o governador Reinaldo Azambuja sobre esta pauta, tendo em vista a relevância e os impactos do projeto para a economia brasileira.

Por fim, a titular da SAD reafirmou a relevância dos temas abordados. “São pautas significativas para a Administração Pública. Me sinto honrada por ter mediado este painel, diante da participação brilhante do ministro, um entusiasta da boa governança que tem despertado as lideranças do país para transformar a sociedade brasileira”, reforçou a gestora.