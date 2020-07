Paciente vence Covid-19 e realiza desejo de conhecer equipe que lutou por sua cura

Por meio de uma vídeochamada surpresa organizada pela Unimed CG, Jean pôde conhecer alguns dos profissionais que cuidaram dele - (Foto: Reprodução/Unimed)

O sentimento de gratidão despertou um desejo em Jean Carlo Ranucci do Amaral: conhecer, e agradecer, a equipe de profissionais do Hospital Unimed Campo Grande que se empenhou em lutar por sua cura. Durante 11 dias Jean lutou pela vida e saiu vitorioso da batalha contra a Covid-19.

Nesta quinta-feira (30), por meio de uma vídeochamada surpresa organizada pela Unimed CG, Jean pôde conhecer alguns dos profissionais que cuidaram dele. Na ocasião, estavam presentes Vânia de Melo Lima, do setor de Conservadoria, Claudenice Valente, coordenadora assistencial da Enfermagem, e Simone Moreira de Oliveira, enfermeira hospitalar da UTI.

“Vocês não sabem a força que me deram. Lembro de todos, e da canção que a Vânia cantava para mim. Eu estava entubado e ouvia ela cantar, e depois que fui extubado ela veio falar comigo e eu reconheci a voz dela”, agradeceu Jean. Vânia completa dizendo que tem “carinho por todos, por isso canto para eles, e sempre que entrava na área onde Jean estava internado, começava a cantar, e me chamou muita atenção que ele estava dormindo e acordou com a música, ele até levantou o dedo e fez sinal de ‘joia’ para mim. Ele então pediu para cantar mais, e na medida que eu cantava ele chorava, e ele me emocionou muito”, disse Vânia.

Jean também recebeu vídeos com mensagens de apoio e carinho de outros profissionais que cuidarem dele e estavam, diariamente, torcendo por sua melhora. Os vídeos foram do médico intensivista Dr. Antonio Oliveira Rodrigues, Gleyciany Goncalves Fernandes, técnica de enfermagem hospitalar da UTI, Selma Lucia da Costa Xavier, psicóloga hospitalar, Rosana Pereira dos Santos, técnica de enfermagem hospitalar da UTI, e Flávia Manhani Muzette, responsável técnica pela fisioterapia das UTIs.

Dr. Antonio é lembrado com muito carinho por Jean, afinal, além de todo cuidado com a saúde, o médico foi o responsável por preparar uma playlist de músicas para tocar durante o período de internação.

“Eu cuidei dele e sou aquele que colocava as músicas de rock para tocar, ele gostou muito. Foi um prazer cuidar do Jean, quero que ele se recupere bem, porque a vida é longa e bela”, relata o doutor. Jean ainda contou que “ouvia aquelas músicas de rock e aquilo dava força, eram músicas especiais, que fizeram parte da minha vida”.

Já a esposa de Jean, Fabrina Flores, conta que se emocionou muito ao saber que a equipe da Unimed CG havia preparado uma ligação de vídeo para o marido. “Eu chorei por saber que fariam isso por ele, e ele chorou também, a felicidade é muito grande. Esse ciclo de tudo o que aconteceu foi curado totalmente nessa vídeochamada, quando ele viu quem ajudou ele, todo mundo que fez de tudo para devolver o Jean para família. Nunca vamos esquecer”, finalizou Fabrina.