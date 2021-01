Ouvidoria da Agepan fecha último mês do ano com mais de 100 atendimentos

A Ouvidoria da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan) fechou o último mês de 2020 com 102 solicitações registradas. A principal motivação para os contatos dos usuários foi o pedido de informações ou esclarecimento de dúvidas sobre o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, com 41 registros.

Em todos os outros serviços, as informações também prevaleceram sobre as reclamações. No saneamento, foram 23 informações, encaminhadas para manifestação da concessionária, e nenhuma queixa registrada. Na energia elétrica, houve 10 contatos, todos para informação. No transporte, além das 41 dúvidas solucionadas, em sua maioria, no momento do atendimento, quatro reclamações foram registradas.

Houve, ainda, um significativo número de solicitações sobre temas internos, de serviços prestados diretamente pela Agepan, principalmente informações e orientações a operadores do transporte de passageiros (24).

Os números de dezembro confirmam a redução gradual de demandas na Agência Reguladora desde que as prestadoras de serviços públicos regulados estabilizaram seus canais de relacionamento e também voltaram com os atendimentos presenciais. A partir de agosto de 2020, a curva que vinha ascendente desde o início do ano começou a se inverter, com números menores na Agepan, mês a mês.

“Como grande parte dos casos atendidos era de pedidos de serviços, que devem ser feitos nas concessionárias, ou dúvidas sobre o atendimento dessas empresas, é positivo que os usuários estejam cada vez mais conseguindo resolver as demandas já nesses contatos”, explica a ouvidora Cristiane Leite. “A Agepan permanece como uma instância que deve ser acionada para reclamações quando o problema não foi resolvido no setor de serviço ao cliente e na ouvidoria das concessionárias”.

Sempre que procurar a Agepan, é indispensável o usuário ter em mãos os protocolos dos registros feitos na empresa.

Gizele Oliveira, Agepan