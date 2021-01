Ordem de serviço autoriza obras do sistema de esgotamento sanitário em Figueirão

Estação de Tratamento de Esgoto da Sanesul no município de Figueirão - (Foto: Acom/Sanesul)

O ano novo começou com uma boa notícia para a população de Figueirão. A Sanesul acaba de dar ordem de serviço para a ampliação do sistema de esgotamento sanitário na cidade.

Serão executados 14,3 km de rede coletora de esgoto e 635 ligações domiciliares, além de uma estação elevatória para tratamento de esgoto bruto. Na prática milhares de famílias que serão beneficiadas com o tratamento do esgoto doméstico.

A estatal viabilizou recursos próprios para garantir essas obras de saneamento. Um investimento de R$ 2.519.000,00.

O prazo para a execução e entrega das obras é de 12 meses.

Para o Diretor de Engenharia e Meio Ambiente da Sanesul, Helianey Paulo da Silva, os investimentos aplicados em Figueirão comprovam a forte presença do Estado na região. “Essas obras garantem o avanço nos investimentos e ao mesmo tempo, comprovam o respeito com o meio ambiente. Este é o compromisso da Sanesul: levar qualidade de vida as pessoas, o desenvolvimento regional mas sempre focada na preservação ambiental”, ressaltou o diretor.

As obras de Figueirão fazem parte do Programa Avançar Cidades que já levou milhões de investimentos em esgotamento sanitário aos 68 municípios atendidos pela Sanesul no MS.